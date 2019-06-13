СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-13T18:26:01+03:00

Более 500 рыб и раков погибли на Байкале. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В Россельхознадзоре не исключают, что бычки-подкаменщики и гаммарусы стали жертвами сильной волны

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На побережье Байкала в бухте Сеногда в Бурятии нашли сотни погибших рыб и раков. Специалисты Россельхознадзора насчитали почти 500 особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса. На место ЧП съехались представители прокуратуры, Росрыболовства, а также эксперт-ихтиолог.

- Для лабораторных исследований собраны пробы воды, донных отложений и рыбы, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. – Их результаты станут известны в течение недели.

В ведомстве уточнили, что по мнению специалистов, рыбы и раки могли погибнуть попав на сушу вместе с сильной волной.

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ИСТОЧНИК KP.RU