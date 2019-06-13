Более 500 рыб и раков погибли на Байкале
На побережье Байкала в бухте Сеногда в Бурятии нашли сотни погибших рыб и раков. Специалисты Россельхознадзора насчитали почти 500 особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса. На место ЧП съехались представители прокуратуры, Росрыболовства, а также эксперт-ихтиолог.
- Для лабораторных исследований собраны пробы воды, донных отложений и рыбы, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. – Их результаты станут известны в течение недели.
В ведомстве уточнили, что по мнению специалистов, рыбы и раки могли погибнуть попав на сушу вместе с сильной волной.
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ИСТОЧНИК KP.RU