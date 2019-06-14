СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-14T06:58:54+03:00

Полицейские ищут свидетелей аварий, в которых погиб мальчик и пострадала девочка в Усолье-Сибирском. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Усолье продолжают выяснять подробности двух аварий, в которых пострадали дети. Так 11 июня около поселка Средний на встречной полосе столкнулись «Киа» и «Тойота». Оба водителя и пятилетний пассажир «Тойоты» получили травмы. Однако по пути в больницу ребенок скончался.

- 12 июня водитель без прав сбил женщину с детьми, которая переходила дорогу по «зебре», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В результате удара 4-летняя девочка получила травмы и была доставлена в больницу.

Полицейские просят откликнуться возможных свидетелей ДТП, возможно, что аварии попали на камеры видеорегистраторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU