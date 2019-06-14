2019-06-14T09:25:12+03:00
Общество

Семь катеров, которые незаконно перевозили туристов, задержали на Байкале

Нарушители заплатили штраф в 1000 рублей.
АНАТОЛИЙ ИЛЬЯЩЕНКО
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Семь катеров, которые незаконно перевозили туристов, задержали на Байкале.Семь катеров, которые незаконно перевозили туристов, задержали на Байкале.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Туристический сезон на Байкале длится почти круглый год. С приходом лета все больше отдыхающих фрахтуют катера для прогулок по озеру.Однако далеко не всегда те люди, которые оказывают эти услуги, действуют согласно закону. Некоторые из них не имеют прав, а другие не соблюдают правила эксплуатации.

- Транспортная полиция выявила 16 нарушений разного уровня за июнь текущего года – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Всех нарушителей оштрафовали на 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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