Более 230 миллионов рублей выделят на ремонт улицы Баумана в Иркутске

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-17T13:02:04+03:00

Более 230 рублей выделят на ремонт улицы Баумана в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Подрядчик должен уложиться до 15 июня 2020 года

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В Иркутске стал известен результат тендера на проведение ремонтных работ на улице Баумана. Согласно данным, размещенным на сайте электронных закупок, первый этап подразумевает строительство улицы Баумана на участке нового направления от 18-го Советского переулка до 21-го переулка.

- Конечный срок выполнения работ по контракту – не позднее 15 июня 2020 года, - уточнили в требованиях представители комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Кроме прочего, подрядчику необходимо построить съезды во дворы, переустроить коммуникации, кроме теплосетей, а также сделать ливневую канализацию, пять автобусных остановок, бордюры и освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU