2019-06-17T13:02:04+03:00
Общество

Более 230 миллионов рублей выделят на ремонт улицы Баумана в Иркутске

Подрядчик должен уложиться до 15 июня 2020 года
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Более 230 рублей выделят на ремонт улицы Баумана в Иркутске.Более 230 рублей выделят на ремонт улицы Баумана в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске стал известен результат тендера на проведение ремонтных работ на улице Баумана. Согласно данным, размещенным на сайте электронных закупок, первый этап подразумевает строительство улицы Баумана на участке нового направления от 18-го Советского переулка до 21-го переулка.

- Конечный срок выполнения работ по контракту – не позднее 15 июня 2020 года, - уточнили в требованиях представители комитета городского обустройства администрации Иркутска.

Кроме прочего, подрядчику необходимо построить съезды во дворы, переустроить коммуникации, кроме теплосетей, а также сделать ливневую канализацию, пять автобусных остановок, бордюры и освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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