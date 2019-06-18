Унесло течением: 17-летний подросток утонул на реке Белая в Черемховском районе
Очередной трагический случай на воде произошел в Иркутской области. 17 июня, около 18 часов на реке Белой в селе Узкий Луг, на остров, в 100 метрах от левого берега отправились отдыхать трое подростков. Когда они вброд возвращались назад, 17-летнего парня сбило с ног сильным течением и стало уносить на середину реки. Друзья бросились ему на помощь, но через 500 метров ослабели и вернувшись к берегу, сообщили спасателям.
- Причиной трагедии стала личная неосторожность и несоблюдение мер безопасности при нахождении на воде, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Главам администраций Черемховского района уже разослали информационные письма с требованием усилить мероприятия для обеспечения безопасности жизни людей на реках и озерах.
В потенциально опасных местах массового отдыха установили информационные аншлаги и знаки, запрещающие купание.
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ИСТОЧНИК KP.RU