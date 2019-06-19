Иркутского детского хирурга Юрия Козлова наградят Почетным знаком «Признание»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-06-19T14:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Всемирно известный детский хирург из Иркутска, заслуженный врач России Юрий Козлов вскоре получит Почетный знак Ю.А. Ножикова «Признание». Решение о награждении врача на 16 сессии приняли Депутаты Законодательного собрания Иркутской области. Доктор медицинских наук, профессор Юрий Козлов представлен к награждению за значимость достижений в области мировой медицины и проявленную активную гражданскую позицию. Об этом сообщает ИА «Байкал Инфо».

Добавим, что заслуженный врач России Юрий Козлов является заведующим детского хирургического отделения № 2 (для новорожденных и недоношенных детей) городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы.

Кроме того, Юрий Козлов является автором внедрения методики эндоскопической хирургии у новорожденных, стал победителем IX всероссийского конкурса «Лучший врач» в номинации «Лучший детский хирург».

ИСТОЧНИК KP.RU