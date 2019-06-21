Доверчивая пенсионерка из Ангарска перевела мошеннику более 140 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-21T07:04:42+03:00

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В Иркутской области вновь активизировались мошенники, наживающиеся на доверчивых пенсионерах. Недавно в один из отделов полиции города Ангарска обратилась бабушка, которая сообщила, что ее обманули аферисты. Все началось с того, что 80-летней ангарчанке позвонил неизвестный мужчина и представился работником официального учреждения. Он сообщил бабушке, что ей положена денежная компенсация за покупку биологически активных добавок, которые якобы оказались некачественными. Пенсионерка поверила мошенникам - ведь она действительно недавно покупала такие препараты в аптеке.

- Аферисты сообщили женщине, что для получения компенсации ей необходимо будет оплатить большое количество налогов и пошлин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Женщина не заметила подвоха и начала перечислять мошенникам одну выплату за другой. Но получение компенсации все затягивалось. Когда сумма, которую пенсионерка перевела мошенникам, достигла 142200 рублей, она поняла, что ее обманули и тут же обратилась в полицию. Сотрудники МВД установили личность мошенника и завели на него уголовное дело по статье "мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU