2019-06-24T07:35:43+03:00
Общество

Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском

За уклонение от возврата долга возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.Директор управляющей компании задолжал 2,5 миллиона рублей в Усолье-Сибирском. Фото: пресс-служба УФССП России по Иркутской области.
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В Усолье приставы возбудили уголовное дело против директора одной из местных управляющих компаний. Поводом для этого стало сразу шесть неисполненных судебных решений об уплате долга. Глава фирмы не заплатил ресурсоснабжающей организации и администрации города 2,5 миллиона рублей.

- Несмотря на все предупреждения пристава, мужчина так и не начал возвращать долг, - сообщили в УФССП России по Иркутской области.

За неисполнение шести судебных решений, на директора управляющей компании возбуждено уголовное дело. После окончания расследования, житель Усолья вновь предстанет перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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