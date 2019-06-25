2019-06-25T09:27:20+03:00
Общество

В Бурятии мусорный оператор выставил счет умершей женщине

Жительница Улан-Удэ скончалась за год до начала реформы
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Бурятии мусорный оператор выставил счет умершей женщине.В Бурятии мусорный оператор выставил счет умершей женщине.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Переход на новую систему обращения с бытовыми отходами все еще вызывает много вопросов у простых граждан. Однако проблемы возникают и у самих мусорных операторов. Так, в Бурятии фирма занимающаяся вывозом и утилизацией отходов выставила счет за свои услуги уже умершему человеку.

-Жительница Улан-Удэ скончалась за год до прихода оператора в республику, - сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

Кроме жалоб на необоснованное начисление платы, омбудсмен отметила, что жители Бурятии недовольны тем, что накопившийся мусор не вывозят вовремя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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