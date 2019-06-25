СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-25T12:09:47+03:00

Опубликовано видео ДТП в Иркутске, в котором столкнулись бетономешалка и Toyota Land Cruiser 200. Фото: группа ДТП38RUS.

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В Иркутске продолжаются выяснять подробности крупного ДТП, которое произошло на улице Костычева. Напомним, что 21 июня около 21:10 столкнулись миксер «Исудзу»и внедорожник «Тойота Ленд Крузер 200». Удар был такой силы, что джип буквально смяло, превратив в груду металла. 65-летний мужчина, находившийся за рулем «Тойоты», погиб на месте аварии. А его 14-летняя пассажирка, получила ушибы и была доставлена в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716520" frameborder="0"></iframe> Бетономешалка и внедорожник столкнулись на улице Костычева в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

- По предварительным данным 44-летний водитель миксера был пьян, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка.

Полицейские продолжают по крупицам восстанавливать картину событий той ночи и просят откликнуться возможных свидетелей ДТП. Водителей, проезжавших мимо, а также тех, кто оказывал помощь пострадавшим, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU