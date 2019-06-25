Мужчину, убившего своего собутыльника, поймали в Братске

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-25T13:18:04+03:00

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Житель Братска пришел в гости к своему 61-летний приятелю, который жил в общежитии по улице Комсомольской. Ничего не предвещало трагедии. И друзья решили провести вечер за алкоголем. Но после выпитого спиртного между собеседниками вспыхнула ссора. В ярости гость схватил кухонный нож и ударил им своего собутыльника.

- О случившемся он рассказал жене потерпевшего, которая и вызвала скорую, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области. – Прибывшая бригада врачей констатировала смерть.

А в это время сам нападавший решил сбежать с места преступления. Но уйти далеко ему не удалось. Полицейские разослали ориентировку с описанием его внешности. По ней, а также бурым пятнам крове на одежде, его заприметил патрульный наряд Росгвардии. Братчанин уже начал давать показания и признался в убийстве. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU