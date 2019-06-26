2019-06-26T10:17:18+03:00
Общество

Запрет на продажу алкоголя в Иркутске с 14.00 продлен до 3 июля

В столице Приангарья действует запрет на продажу спиртного на время школьных выпускных, для них определены дополнительные дни
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Еще на четыре дня продлили ограничение на продажу алкоголя в ИркутскеЕще на четыре дня продлили ограничение на продажу алкоголя в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске еще на четыре дня продлили ограничение на продажу алкоголя. Напомним, что ранее запрет на продажу спиртного с 14.00 до 23.00 был введен на время проведения школьных выпускных. Он вступил в силу с 19 по 21 июня, а также повторно с 24 по 29 июня.

- Администрация Иркутска определила дополнительные даты проведения выпускных балов, - сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. – Это 30 июня, 1, 2 и 5 июля. В эти запрещается розничная продажа алкоголя 14.00 до 23.00.

В ведомстве предупредили, что нарушителей будут отслеживать через единую систему учета объема и оборота алкоголя. Всех, кто будет торговать из под прилавка, ждут штрафы от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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