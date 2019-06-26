Запрет на продажу алкоголя в Иркутске с 14.00 продлен до 3 июля

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-26T10:17:18+03:00

Еще на четыре дня продлили ограничение на продажу алкоголя в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Приангарья действует запрет на продажу спиртного на время школьных выпускных, для них определены дополнительные дни

Изменить размер текста: A A

В Иркутске еще на четыре дня продлили ограничение на продажу алкоголя. Напомним, что ранее запрет на продажу спиртного с 14.00 до 23.00 был введен на время проведения школьных выпускных. Он вступил в силу с 19 по 21 июня, а также повторно с 24 по 29 июня.

- Администрация Иркутска определила дополнительные даты проведения выпускных балов, - сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. – Это 30 июня, 1, 2 и 5 июля. В эти запрещается розничная продажа алкоголя 14.00 до 23.00.

В ведомстве предупредили, что нарушителей будут отслеживать через единую систему учета объема и оборота алкоголя. Всех, кто будет торговать из под прилавка, ждут штрафы от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пришла вода: летние паводки обрушились на Иркутскую область. Наиболее сложная обстановка в Тайшетском, Нижнеудинском и Черемховском районах. (подробности).

Отбили от матери бродячие псы: еще одного косуленка привезли в Иркутскую зоогалерею. Новый постоялец приехал из Листвянки. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU