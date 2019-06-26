2019-06-26T17:34:17+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: на Синюшке автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом

Пострадал ли кто-то в аварии, пока уточняется [видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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ДТП в Иркутске: на Синюшиной горе автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.ДТП в Иркутске: на Синюшиной горе автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом. Фото: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.
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Вечером 26 июня в Иркутске случилась авария. Судя по видео и фото, выложенными очевидцами в популярный паблик автомобилистов в соцсетях, в аварии на Синюшке - несколько участников. Пока трудно сказать, как именно произошло ДТП. Пользователи интернета предполагают, что автобус № 480 "решил развернуться" посреди дороги и поехал "через двойную сплошную". При этом он столкнулся с легковым автомобилем. А неподалеку на дороге лежит разбитый мотоцикл.

"Повезло мотоциклисту, что бампером его автобус зацепил. А не в автобус въехал", - комментируют видео в соцсетях.

На месте аварии стоит две машины скорой помощи. Информация о пострадавших пока уточняется.

ДТП в Иркутске: на Синюшиной горе автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом.Видео: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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