ДТП в Иркутске: на Синюшке автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом
Вечером 26 июня в Иркутске случилась авария. Судя по видео и фото, выложенными очевидцами в популярный паблик автомобилистов в соцсетях, в аварии на Синюшке - несколько участников. Пока трудно сказать, как именно произошло ДТП. Пользователи интернета предполагают, что автобус № 480 "решил развернуться" посреди дороги и поехал "через двойную сплошную". При этом он столкнулся с легковым автомобилем. А неподалеку на дороге лежит разбитый мотоцикл.
"Повезло мотоциклисту, что бампером его автобус зацепил. А не в автобус въехал", - комментируют видео в соцсетях.
На месте аварии стоит две машины скорой помощи. Информация о пострадавших пока уточняется.
ДТП в Иркутске: на Синюшиной горе автобус № 480 столкнулся с легковым авто и мотоциклом.Видео: группа "ДТП 38RUS Иркутск" в соцсетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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