СЕГОДНЯ 09:34 2019-06-26T09:34:11+03:00

Грузовик «УРАЛ», перевозивший вахтовиков, перевернулся в Бодайбинском районе, один человек погиб, пятеро пострадали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водитель потерял управление при спуске с технологической дороги в 350 километрах от Бодайбо

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На технологической дороге в 350 километрах от Бодайбо произошло крупное ДТП, в котором погиб один человек. По предварительным данным, водитель грузовика "УРАЛ" перевозивший вахтовиков, потерял управление при спуске. Машина перевернулась. В кабине и кузове находились мастер участка и 7 рабочих.

- Один из рабочих, 43-летний мужчина, погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Двое его напарников получили серьезные травмы и нуждаются в медицинской помощи.

Еще троим пассажирам оказали помощь на месте аварии. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские, по одной из версий причиной ДТП могла стать техническая неисправность. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU