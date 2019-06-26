2019-06-26T06:21:02+03:00
Происшествия

ДТП в Братском районе: в лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек

Еще трое получили травмы и ушибы, среди них двухлетний ребенок
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Братском районе: в лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек.ДТП в Братском районе: в лобовом столкновении двух легковушек погиб один человек.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Братском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, на 116 километре трассы «Вилюй», столкнулись «Ниссан Террано» и «Мазда Трибьют». Это произошло 25 июня около 20.00.

- 32-летний водитель «Ниссана» скончался на месте аварии от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Также травмы получили его пассажиры, 38-летняя женщина и двухлетний ребенок. Их отвезли в больницу.

Кроме этого, прибывшая бригада «скорой» помогла 32-летнему водителю «Мазды». Подробности ДТП выясняют полицейские, они изучают все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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