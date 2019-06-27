2019-06-27T09:34:58+03:00
Происшествия

Список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии: погибли пилот и техник

Стал известен список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии: погибли пилот и техник. Фото: Геннадий Лыткин.Список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии: погибли пилот и техник. Фото: Геннадий Лыткин.
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Сегодня утром, 27 июня, совершил аварийную посадку самолет рейса Улан-Удэ – Нижнеангарск. В 9:03 самолет вылетел из Улан-Удэ. В 10:12 при подходе к Нижнеангарску пилоты сообщили об отказе одного из двигателей. Стали известны подробности и список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии.

Напомним, на борту самолета находилось 47 человек: 4 члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей - двух, тринадцати и семнадцати лет. Погибли пилот Владимир Ильич Коломин и техник Олег Александрович Барданов. За медицинской помощью обратилось 19 пассажиров. Полный список пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии смотрите ниже.

Трое из пострадавших попали в больницы: 17-летний юноша с ушибами и 13- летний школьник, получивший в результате аварии закрытую черепно-мозговую травму, Госпитализирована и женщина с переломом костей предплечья. Все остальные проходят обследование.

Врачебную помощь им оказывают специалисты Нижнеангарской центральной районной больницы и железнодорожной больницы Северобайкальска. В аэропорту дежурят две бригады врачей. Смотрите полный список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии.

Список погибших и пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии

Экипаж

Погибли

пилот Владимир Коломин

техник Олег Барданов

Выжили

пилот Сергей Сазонов

стюардесса Елена Лапутская

Список пассажиров

1. Топталов Дмитрий

2. Генералов Владимир

3. Глушков Михаил

4. Цыденов Солбон

5. Першин Вячеслав

6. Агеенко Светлана

7. Гантимурова Анастасия

8. Былков Александр

9. Мельник Александр

10. Акулова Татьяна

11. Петрова Лидия

12. Зеленовский Сергей

13. Тункуева Надежда

14. Гудкова Ольга

15. Дамбаев Алексей

16. Бухова Юлия

17. Дамбаев Баир

18. Шумкина Юлия

19. Башкина Евгения

20. Попов Николай

21. Герасимов Михаил

22. Галсанов Радна

23. Романов Андрей

24. Осипова Анастасия

25. Ахмедов Никита

26. Ахмедова Тамара

27. Манданов Роман

28. Петров Павел

29. Дашижигмитова Дари

30. Имыкшенова Анна Павловна

31. Серкин Михаил Афанасьевич

32. Конев Виктор Петрович

33. Избродин Иван

34. Малыгин Владимир

35. Ласточкин Евгений

36. Рамлилов Михаил

37. Цыбиков Алдар

38. Бибикова Соелма

39. Цыбиков Агван

40. Михалев Андрей

41. Стадник Любовь

42. Квасов Евгений

43. Малаханов Илья

Хроника катастрофы.

Хроника катастрофы.

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Транспортировка пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии.

Видео авиакатастрофы Ан-24 в Нижнеангарске.Видео СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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