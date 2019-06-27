Авиакатастрофа Ан-24 в Бурятии: к медикам обратился 31 пострадавший

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-27T10:12:40+03:00

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По уточненной информации, за медицинской помощью обратился 31 человек. Напомним, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку 27 июня в 10.30 утра в аэропорту Нижнеангарска. Борт летел из Улан-Удэ, в воздухе у него отказал один двигатель. При посадке воздушное судно выкатилось с полосы и врезалось в здание очистных сооружений, после чего загорелось. Погибли два члена экипажа.

В больнице находятся четыре человека, их травмы не тяжелые – ушибы, переломы.

Как сообщили в правительстве Бурятии, на территории аэропорта Нижнеангарска введен локальный режим ЧС.

Ранее из Улан-Удэ в Нижнеангарск вылетел вертолет санитарной авиации. С министерством здравоохранения проведен телемост из Улан-Удэ с Нижнеангарской ЦРБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716957" frameborder="0"></iframe> Глава Республики Бурятия - о помощи пострадавшим в авиакатастрофе.

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Напомним, на борту самолета находилось 47 человек: 4 члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей - двух, тринадцати и семнадцати лет.

Со мной все в порядке: член экипажа Ан-24 об аварийной посадке в Бурятии

«КП-Иркутск» удалось дозвониться до выжившего члена экипажа Сергея Сазонова. Он коротко ответил: «Со мной все в порядке». Сейчас с мужчиной, а также пассажирами, которые не пострадали, работают следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716951" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа АН-24: после крушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/716950" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет опубликовал кадры горящего самолёта в Нижнеангарске.

ИСТОЧНИК KP.RU