Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области

СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-28T04:52:32+03:00

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Паводки лишили крова уже сотни семей в Приангарье. Подтоплены дома, размыты огороды. Вносит коррективы прибывающая вода и в работу множества организаций Иркутской области. Так руководство ВСЖД объявили о режиме ЧС в Тайшетском районе.

- Все службы ВСЖД, занятые в процессе перевозок и обеспечении безопасного движения поездов, приведены в режим повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе организации. - В управлении магистрали создан оперативный штаб по контролю за ситуацией.

Пока движение поездов осуществляется по расписанию, график не меняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU