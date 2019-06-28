Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области
Паводки лишили крова уже сотни семей в Приангарье. Подтоплены дома, размыты огороды. Вносит коррективы прибывающая вода и в работу множества организаций Иркутской области. Так руководство ВСЖД объявили о режиме ЧС в Тайшетском районе.
- Все службы ВСЖД, занятые в процессе перевозок и обеспечении безопасного движения поездов, приведены в режим повышенной готовности, - сообщили в пресс-службе организации. - В управлении магистрали создан оперативный штаб по контролю за ситуацией.
Пока движение поездов осуществляется по расписанию, график не меняли.
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ИСТОЧНИК KP.RU