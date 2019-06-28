2019-06-28T05:22:56+03:00
Происшествия

Без крыши над головой: разлившиеся реки подтопили уже 2392 дома в Иркутской области

Почти 6000 человек остались без крова
Мария КНЯЗЕВА
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Разлившиеся реки подтопили уже 2392 дома в Иркутской областиРазлившиеся реки подтопили уже 2392 дома в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Горе-то какое! Иных мыслей от осознания ситуации в Иркутской области с паводками сейчас не возникает. По данным Правительства Иркутской области на утро 28 июля, в 20-ти населенных пунктах в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском районах подтоплены 2392 дома, 5955 человек, в их числе 1466 детей, остались без крыши над головой. У кого-то дома затоплены по фундамент, а кто-то и вовсе их лишился. В Нижнеудинске накануне смыло дом вместе с дворовыми постройками.

- Вертолетами эвакуированы 56 жителей поселка Алыгджер, среди которых 36 детей, и 21 человек из деревни Привольное, - сообщает Правительство Иркутской области.

В Нижнеудинске в воде больше тысячи домов, среди них три детских сада, две школы, больница, кондитерская фабрика и аэропорт. В городе не работают две электростанции, около 3500 домов сейчас «без света», также не работает канализация и два водозабора. Затоплены автомобильные дороги, федеральная трасса перекрыта. Выбраться из города, по сообщениям жителей, можно разве что на лодках или поезде.

- Уровень воды в реке Уда 28 июня еще будет подниматься, - сообщают метеорологи. - Скорее всего, он достигнет уровня 480-500 см, что более 1,5 метров выше критического.

Сотрудники МЧС оказывают адресную помощь, подвозят на лодках жителям деревень воду, хлеб. Однако, жители опасаются, что в отсутствии электроэнергии в их телефонах разрядятся аккумуляторы и они даже не смогут позвонить спасателям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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