Объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от паводков
Еще один сбор гуманитарной помощи объявлен в Иркутске для жителей, пострадавших районов Приангарья. Напомним, в регионе – стихийное бедствие. Наводнение бушует в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинских районах. Тысячи людей остались без крышей над головой и средств к существованию.
– Людям необходимы продукты и вода, теплая одежда, медикаменты, - сообщили в администрации Иркутска.
Мэр Иркутска призвал всех горожан помочь в сборе средств и вещей первой необходимости для пострадавших. Из Иркутска 29 июня уже направят железной дорогой первый транш гуманитарной помощи.
Вода продолжает прибывать.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
КОНКРЕТНО
Как помочь?
Сбор гуманитарной помощи проводится каждый день с 9:00 до 20:00 по адресу: ул. Марата, д. 31 (Молодежный центр), цокольный этаж.
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- В первую очередь всем пострадавшим будут выплачены деньги из регионального бюджета, - отметил Евгений Зиничев. – Ущерб будет оценен после спада воды.
ИСТОЧНИК KP.RU