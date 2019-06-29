Объявлен сбор гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от паводков

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-29T12:38:35+03:00

Приносить одежду, продукты, воду можно в Иркутске на ул. Марата, 31

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Еще один сбор гуманитарной помощи объявлен в Иркутске для жителей, пострадавших районов Приангарья. Напомним, в регионе – стихийное бедствие. Наводнение бушует в Тулунском, Тайшетском, Нижнеудинских районах. Тысячи людей остались без крышей над головой и средств к существованию.

– Людям необходимы продукты и вода, теплая одежда, медикаменты, - сообщили в администрации Иркутска.

Мэр Иркутска призвал всех горожан помочь в сборе средств и вещей первой необходимости для пострадавших. Из Иркутска 29 июня уже направят железной дорогой первый транш гуманитарной помощи.

Вода продолжает прибывать.Фото: Николай ТЕКАЛОВ

КОНКРЕТНО

Как помочь?

Сбор гуманитарной помощи проводится каждый день с 9:00 до 20:00 по адресу: ул. Марата, д. 31 (Молодежный центр), цокольный этаж.

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- В первую очередь всем пострадавшим будут выплачены деньги из регионального бюджета, - отметил Евгений Зиничев. – Ущерб будет оценен после спада воды.

ИСТОЧНИК KP.RU