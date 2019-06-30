Более 30 тонн гуманитарной помощи собрано в Иркутске для пострадавших от наводнения

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-30T11:08:31+03:00

Три вагона с грузом отправятся в путь 30 июня

Изменить размер текста: A A

В Иркутске, на ул. Российской, 20, продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения районов Приангарья. 30 июня три вагона с водой и продуктами отправляются в Тайшет и Нижнеудинск. На призыв партии «Единая Россия» о сборе гуманитарной помощи для затопленных территорий Иркутской области откликнулись тысячи иркутян и жителей области.

В час приходит более сотни человек.

- Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв, - говорит председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол. – Люди не только несут продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления.

Ранее в Тулун было отправлено еще два грузовика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

Шестьдесят собак и кошек везут в иркутский питомник К-9

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717501" frameborder="0"></iframe> Гуманитарную помощь собирают в Иркутске для пострадавших от наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU