2019-06-30T11:08:31+03:00
Происшествия

Более 30 тонн гуманитарной помощи собрано в Иркутске для пострадавших от наводнения

Три вагона с грузом отправятся в путь 30 июня
Яна ЛИСИНА
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Сбор продолжается. ФОТО: официальный сайт "Единой России".Сбор продолжается. ФОТО: официальный сайт "Единой России".
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В Иркутске, на ул. Российской, 20, продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения районов Приангарья. 30 июня три вагона с водой и продуктами отправляются в Тайшет и Нижнеудинск. На призыв партии «Единая Россия» о сборе гуманитарной помощи для затопленных территорий Иркутской области откликнулись тысячи иркутян и жителей области.

В час приходит более сотни человек.

- Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв, - говорит председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол. – Люди не только несут продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления.

Ранее в Тулун было отправлено еще два грузовика.

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Гуманитарную помощь собирают в Иркутске для пострадавших от наводнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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