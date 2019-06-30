Более 30 тонн гуманитарной помощи собрано в Иркутске для пострадавших от наводнения
В Иркутске, на ул. Российской, 20, продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения районов Приангарья. 30 июня три вагона с водой и продуктами отправляются в Тайшет и Нижнеудинск. На призыв партии «Единая Россия» о сборе гуманитарной помощи для затопленных территорий Иркутской области откликнулись тысячи иркутян и жителей области.
В час приходит более сотни человек.
- Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв, - говорит председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол. – Люди не только несут продукты, воду, бытовую химию, но и предлагают свою помощь в ее доставке до мест затопления.
Ранее в Тулун было отправлено еще два грузовика.
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Гуманитарную помощь собирают в Иркутске для пострадавших от наводнения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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