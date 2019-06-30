2019-06-30T18:13:29+03:00
Происшествия

ДТП в Усть-Кутском районе: под автомобиль попали трое школьников

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские
Любовь АРБАТСКАЯ
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ДТП в Усть-Кутском районе: под автомобиль попали трое школьниковДТП в Усть-Кутском районе: под автомобиль попали трое школьниковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Усть-Кутском районе, в поселке Верхнемарково (а это в 140 километрах от районного центра), поздним вечером 30 июня случилось серьезное ДТП.

- По предварительным данным, водитель сбил трех школьников в возрасте от 10 до 12 лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Инспекторы только приступают к работе на месте аварии. На момент поступления сообщения в полицию, то есть в 22 часа, все живы.

Более подробная информация станет известна позже. Подробности ДТП пока выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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