2019-07-01T16:29:03+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: список банкоматов в пострадавших территориях, где есть наличные

Полный список банкоматов в пострадавших территориях, в которых можно снять наличные
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Наводнение в Иркутской области: список банкоматов в пострадавших территориях, где есть наличные.Наводнение в Иркутской области: список банкоматов в пострадавших территориях, где есть наличные.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Стал известен список работающих банкоматов, которые находятся в зоне подтопления.

- Региональный минфин связался с территориальным Центробанком, также представителями банков ПАО «Сбербанк России», «Банк ВТБ», «Совкомбанк», КБ «Восточный» и «Азиатско-Тихоокеанский Банк», - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Ни у одного из них проблем с наличными нет.

Представители банков уточнили, что средств в терминалах достаточно, все они подкреплены Центробанком для выдачи.

Список работающих банкоматов ПАО «Сбербанк России», смотрите здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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