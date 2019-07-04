2019-07-04T05:23:04+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: 3 489 домов не подлежат восстановлению

В 5 826 домах возможен ремонт. Обследованы еще не все помещения
Мария КНЯЗЕВА
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В Иркутской области продолжается ликвидация последствий наводнения. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье».В Иркутской области продолжается ликвидация последствий наводнения. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
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В Иркутской области продолжается ликвидация последствий после наводнения. В затопленных районах работают оценочные комиссии профильных министерств, подведомственных учреждений и служб. Уже есть первые результаты.

- Из 9 135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3 489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5 826 домах (64%) ремонт возможен, - сообщил пресс-службе Правительства Иркутской области губернатор Сергей Левченко . - Также осмотрено 807 квартир в многоэтажных домах, принимаются заявления для включения в списки пострадавших граждан, в том числе в отдаленных от районных центров населенных пунктов.

Однако, эта информация — предварительная, так как еще не все жилые помещения обследованы. Окончательный ущерб от разлива рек после дождей будет известен после спада воды. Тем не менее восстановительные работы уже ведутся: в Нижнеудинске начал работу водозабор, сегодня, 4 июля, планируется подключить Тулун к водоснабжению по временной схеме. Появилось электричество в 46 населенных пунктах из 60 подтопленных. Открыта трасса Р-255 «Сибирь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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