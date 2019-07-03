Сбор средств для пострадавших от наводнения в Тулуне организовала олимпийская чемпионка Наталья Воробьева

Известные иркутяне вместе со всей страной продолжают передавать слова поддержки пострадавшим от сильнейшего наводнения в Иркутской области. Например, олимпийскую чемпионку по вольной борьбе 2012 года и серебряного призера Игр 2016 Наталью Воробьеву, которая родилась и начинала свою звездную карьеру в Тулуне, стихия затронула напрямую. Сама Наталья уже несколько лет живет в Санкт-Петербурге, но на малой родине у нее остались родственники и друзья, которые также остались без крыши над головой.

- Да, у моей старшей дочери Зинаиды – сестры Наташи - смыло дом, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» мать Натальи Воробьевой Ольга. – Он как раз был в зоне затопления. Также без жилья остались родителя зятя. Я сейчас живу в Петербурге, помогаю Наташе с воспитанием сына, ему, кстати, 2 июля исполнился годик. Заботы о нем взяла на себя, чтобы дочка могла готовиться к Олимпиаде 2020. Старшая дочь со всей семьей сейчас заселились в мой дом, который остался в Тулуне, хоть до него вода не дошла.

vorobyeva_69 Уважаемые подписчики ! Многие уже видели и знают какое большое горе случилось в моем родном городе Тулун очень много людей остались без крыши над головой , у людей в прямом смысле слова уплыли дома , документы и все имущество , около 9000 людей нуждаются в любой помощи! Правительство Российской Федерации отправило гуманитарную помощь на этом видео последствия случившегося людям необходима поддержка , любая !!!! Если у кого то есть возможность помочь этим людям со мной вместе номер моей личной карты Сбербанка 2202201116898491 #тулунмысвами #тулун

К слову, сама Наталья также решила помочь землякам. На своей страничке в инстаграме, она выложила видео из затопленного Тулуна и уже начала сбор средств для людей, оставшихся без всего.

- Если у кого-то есть возможность помочь этим людям, со мной… - подписала пост Наталья и оставила номер своей личной банковской карты.

- Мы сделаем все, чтобы собранные деньги пошли на нужды жителей Тулуна, - говорит мать спортсменки. – Сама Наталья очень переживает. О трагедии она узнала на Европейских играх в Минске, там она осталась без медалей. Думаю, сказались новости из родного города…

Вода медленно уходит из Тулуна.

Напомним, ранее еще один знаменитый иркутянин, народный артист России Денис Мацуев, который каждый год проводит в Иркутске фестиваль «Звезды на Байкале» в интервью корреспонденту «Комсомолки» сказал, что поможет землякам. Музыкант, устроит благотворительный концерт в рамках фестиваля, который в этом году состоится с 4 по 13 сентября. (Подробности)

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