В Тулуне продолжают восстанавливать энергоснабжение

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-04T13:42:07+03:00

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В пяти населенных пунктах пострадавшего от наводнения Тулунского района ограничено электроснабжение. К селам Баракшин, Уйгат, Евдокимова еще нет дорог, на подходах к поселкам Ново-Октябрьский и Старо-Октябрьский сломаны опоры при переходах ЛЭП через реку Ия. К ремонту не дает приступить высокий уровень воды. Также пока ограничено электроснабжение в городе Тулуне. В некоторых подъездах многоквартирных домов до сих пор не просохли электрощитки, где-то работам мешает вода в подвальных помещениях.

Сейчас восстановительные работы продолжаются. Ремонтные бригады энергетиков выполняют поручение губернатора Иркутской области Сергея Левченко по возобновлению подачи электроэнергии при снижении уровня воды. Всего в районах паводка без электроснабжения остается 12,5 тысяч человек, пятнадцать населенных пунктов, 85 трансформаторных подстанций.

ИСТОЧНИК KP.RU