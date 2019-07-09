2019-07-09T04:22:49+03:00
Происшествия

Помогите разобраться: полицейские Иркутска ищут свидетелей ДТП

Водитель автомобиля «Хонда ЦРВ» допустил наезд на пешехода
Мария КНЯЗЕВА
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Помогите разобраться: полицейские Иркутска ищут свидетелей ДТППомогите разобраться: полицейские Иркутска ищут свидетелей ДТПФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Дело было еще 22 апреля. Тогда, около 8 часов утра на улице Депутатской, водитель, упраляя автомобилем «Хонда ЦРВ» допустил наезд на мужчину.

- С травмами пешеход обратился в медучреждение, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Мы просим граждан, которые проходили в тот момент рядом, проезжали на транспортных средствах и видели наезд «Хонды» на мужчину, обратиться в полицию.

Если у вас есть записи с видеорегистраторов, это очень поможет следствию. Это необходимо полицейским необходимо для точного установления причин аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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