СЕГОДНЯ 05:58 2019-07-11T05:58:24+03:00

Иркутянин получил штраф за продажу открыток с Гитлером и Муссолини Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За распространение нацистской атрибутики он выплатит 1 тысячу рублей

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Жителю Иркутска предстоит выплатить штраф за распространение нацисткой атрибутики. Мужчина разместил на странице одного из сайтов продаж открытки с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адолфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также военной техники Третьего рейха.

- За это иркутянина привлекли к административной ответственности за пропаганду, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, запрещенные федеральными законами, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда Иркутска.

Нарушителю удалось отделаться минимальным штрафом. Ему предстоит выплатить 1 тысячу рублей. Кроме того, у мужчины конфисковали все запрещенные открытки.

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ИСТОЧНИК KP.RU