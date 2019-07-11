2019-07-11T05:58:24+03:00
Происшествия

Иркутянин получил штраф за продажу открыток с Гитлером и Муссолини

За распространение нацистской атрибутики он выплатит 1 тысячу рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Иркутянин получил штраф за продажу открыток с Гитлером и МуссолиниИркутянин получил штраф за продажу открыток с Гитлером и МуссолиниФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жителю Иркутска предстоит выплатить штраф за распространение нацисткой атрибутики. Мужчина разместил на странице одного из сайтов продаж открытки с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адолфа Гитлера и Бенито Муссолини, а также военной техники Третьего рейха.

- За это иркутянина привлекли к административной ответственности за пропаганду, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, запрещенные федеральными законами, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда Иркутска.

Нарушителю удалось отделаться минимальным штрафом. Ему предстоит выплатить 1 тысячу рублей. Кроме того, у мужчины конфисковали все запрещенные открытки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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