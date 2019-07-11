Лучший бомбардир иркутского ФК «Зенит» Иван Яковлев перешел в «Тюмень»

СЕГОДНЯ 19:17 2019-07-11T19:17:51+03:00

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Иркутский футбольный клуб «Зенит» перед стартом нового сезона потерял своего лидера. Команду покинул наш лучший бомбардир Иван Яковлев. 26-летний нападающий перешел в ФК «Тюмень». Об этом сообщили в пресс-службах иркутского и тюменского клубов.

Напомним, что самым результативным для Ивана Яковлева стал позапрошлый сезон, в котором в составе «Зенита» он в 18 матчах первенства забил 10 забитых мячей. В прошлом сезоне иркутянин с пятью голами помог «Зениту» впервые в истории завоевать бронзовые медали в группе «Восток».

В своем новом клубе Иван Яковлев, будет выступать под своим старым №33. Под ним форвард играл и в Иркутске.

Тем временем, стало известно, когда «Зенит» проведет первую игру в сезоне 2019-2020. 28 июля в матче Кубка России наши парни примут «Читу».

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ИСТОЧНИК KP.RU