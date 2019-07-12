2019-07-12T04:07:26+03:00
Дом. Семья

Оказался Василием: пострадавшие от наводнения в Тулуне продолжают забирать своих домашних питомцев, привезенных в Иркутск

Накануне в родное «гнездо» уехал кот из зоогалереи
Мария КНЯЗЕВА
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Василий из затопленного Тулуна. Фото: Иркутская зоогалереяВасилий из затопленного Тулуна. Фото: Иркутская зоогалерея
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Звать тебя никак... В таком состоянии привезли кота в Иркутскую зоогалерею кинологи питомника К-9 после того, как провели первую поездку в затопленный районы Иркутской области. Этого котика в желтом ошейнике выловили в Тулуне.

Напомним, именно в этом городе во время летних паводков была самая сложная обстановка. Тысячи человек остались без крыши над головой. Дома затопило или они попросту уплыли вместе с сильным течением реки Ия. Животных из опасной зоны специалисты привезли в Иркутск. Они на передержке ждут своих бывших хозяев.

Накануне повезло тому самому коту в желтом ошейнике. Оказалось его зовут Василий. Вчера за ним приехали его владельцы.

- Как хорошо, что у него история не разделилась на «до» и «после», - считает координатор Иркусткой зоогалереи Людмила Ивушкина. - Он снова слышит свое родное имя. Надеемся, что и оставшиеся у нас постояльцы рано или поздно вернутся к привычной жизни со своими людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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