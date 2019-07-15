2019-07-15T12:42:23+03:00
Общество

То пожары, то паводки: МЧС снова предупреждает о неблагоприятной погоде

В одних районах ожидаются сильные дожди, в других – жара и ветер
Яна ЛИСИНА
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МЧС снова предупреждает о неблагоприятной погоде.МЧС снова предупреждает о неблагоприятной погоде.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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То горим, то плывем. Было бы смешно, если б не было так печально. Увы, но небесная канцелярия продолжает испытывать сибиряков на прочность. А МЧС только успевает предупреждать об опасности. Так, в ближайшие сутки в Иркутской области пройдут сильные дожди в селеопасных районах Южного Прибайкалья. При грозах порывы северо-западного ветра будут достигать 15 м/с.

Сильные дожди приведут к повышению уровня воды в реках в пределах 5 – 40 сантиметров. Но не до критических отметок. А 16 и 17 июля на реке Витим и левобережных притоках реки Ангары ожидается колебание уровней воды от 10 до 40 сантиметров, на остальных реках области, напротив, понижение.

В тоже время неблагоприятен прогноз в части лесных пожаров. Погода будет только способствовать возникновению пожаров. В региональном МЧС напоминают, что посещение лесов во многих районах области запрещено.\

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ИСТОЧНИК KP.RU

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