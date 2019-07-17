Железнодорожный вокзал в Усть-Куте эвакуировали из-за ложного минирования
Посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала в Усть-Куте пришлось эвакуировать в разгар рабочего дня, 17 июля. Оказалось, туда позвонил неизвестный и сказал, что здание вокзала заминировано. Об этом инциденте «КП-Иркутск» сообщил источник.
Прибывшие на место полицейские вывели людей и с обученными собаками обследовали здание. Но ни одного подозрительного предмета не нашли. Вскоре вокзал заработал в обычном режиме.
Известно, что телефонный террорист уже задержан. Сейчас с ним работают полицейские, подробности выясняются. По неподтвержденной информации, "минером" оказался дальнобойщик, который получил штраф от сотрудников вокзала за то, что потерял жетон от камеры хранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU