2019-07-17T14:19:05+03:00
Происшествия

Железнодорожный вокзал в Усть-Куте эвакуировали из-за ложного минирования

Телефонный террорист уже задержан
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Железнодорожный вокзал в Усть-Куте эвакуировали из-за ложного минированияЖелезнодорожный вокзал в Усть-Куте эвакуировали из-за ложного минированияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала в Усть-Куте пришлось эвакуировать в разгар рабочего дня, 17 июля. Оказалось, туда позвонил неизвестный и сказал, что здание вокзала заминировано. Об этом инциденте «КП-Иркутск» сообщил источник.

Прибывшие на место полицейские вывели людей и с обученными собаками обследовали здание. Но ни одного подозрительного предмета не нашли. Вскоре вокзал заработал в обычном режиме.

Известно, что телефонный террорист уже задержан. Сейчас с ним работают полицейские, подробности выясняются. По неподтвержденной информации, "минером" оказался дальнобойщик, который получил штраф от сотрудников вокзала за то, что потерял жетон от камеры хранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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