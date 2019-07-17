Железнодорожный вокзал в Усть-Куте эвакуировали из-за ложного минирования

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-17T14:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала в Усть-Куте пришлось эвакуировать в разгар рабочего дня, 17 июля. Оказалось, туда позвонил неизвестный и сказал, что здание вокзала заминировано. Об этом инциденте «КП-Иркутск» сообщил источник.

Прибывшие на место полицейские вывели людей и с обученными собаками обследовали здание. Но ни одного подозрительного предмета не нашли. Вскоре вокзал заработал в обычном режиме.

Известно, что телефонный террорист уже задержан. Сейчас с ним работают полицейские, подробности выясняются. По неподтвержденной информации, "минером" оказался дальнобойщик, который получил штраф от сотрудников вокзала за то, что потерял жетон от камеры хранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эвакуация в школах и больницах: в Иркутске прошла волна ложных сообщений о минировании (Подробности)

27 организаций эвакуировали в Иркутской области из-за ложного минирования (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU