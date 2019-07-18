Квартирные мошенники обманывают пострадавших в Тулуне на аренде жилья
В результате наводнения в Иркутской области многие остались без крыши над головой. На чужой беде наживаются мошенники. Несколько случаев уже произошло в Тулуне. В соцсетях якобы собственники квартир сдают в аренду жилье. Пострадавшие переводят им деньги и остаются ни с чем.
- По таким фактам мошенничества за 16 и 17 июля возбуждено три уголовных дела, ход расследования которых находится на контроле прокуратуры, - сообщили в ведомстве.
Расследование продолжается, аферистов ищут.
А в это время в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсацию. Дело в том, что многие проживали в подтопленных домах, но не были там прописаны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Серега, оставивший дома жену с пятью детьми ради спасения в Иркутской области затопленных поселков, возвращается в Хакасию
За последние дни он стал настоящей звездой и самым обсуждаемым персонажем в иркутских соцсетях. Подробности
ИСТОЧНИК KP.RU