2019-07-18T13:38:44+03:00
Общество

Квартирные мошенники обманывают пострадавших в Тулуне на аренде жилья

Уже возбуждено три уголовных дела
Яна ЛИСИНА
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Квартирные мошенники орудуют в зоне затопления.Квартирные мошенники орудуют в зоне затопления.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В результате наводнения в Иркутской области многие остались без крыши над головой. На чужой беде наживаются мошенники. Несколько случаев уже произошло в Тулуне. В соцсетях якобы собственники квартир сдают в аренду жилье. Пострадавшие переводят им деньги и остаются ни с чем.

- По таким фактам мошенничества за 16 и 17 июля возбуждено три уголовных дела, ход расследования которых находится на контроле прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается, аферистов ищут.

А в это время в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсацию. Дело в том, что многие проживали в подтопленных домах, но не были там прописаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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