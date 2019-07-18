Квартирные мошенники обманывают пострадавших в Тулуне на аренде жилья

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-18T13:38:44+03:00

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В результате наводнения в Иркутской области многие остались без крыши над головой. На чужой беде наживаются мошенники. Несколько случаев уже произошло в Тулуне. В соцсетях якобы собственники квартир сдают в аренду жилье. Пострадавшие переводят им деньги и остаются ни с чем.

- По таким фактам мошенничества за 16 и 17 июля возбуждено три уголовных дела, ход расследования которых находится на контроле прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

Расследование продолжается, аферистов ищут.

А в это время в Тулунский суд поступило более 1000 заявлений от пострадавших, которые не могут получить компенсацию. Дело в том, что многие проживали в подтопленных домах, но не были там прописаны.

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ИСТОЧНИК KP.RU