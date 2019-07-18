2019-07-18T18:13:52+03:00
Общество

Министр МЧС России Евгений Зиничев проверил восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области

Евгений Зиничев также побывал в пунктах длительного пребывания
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Министр МЧС России Евгений Зиничев проверил восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Министр МЧС России Евгений Зиничев проверил восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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В Иркутскую область вновь прибыл министр МЧС России Евгений Зиничев. 18 июля он посетил Тулунский, Нижнеудинский, Чунский и Тайшетский районы Приангарья, которые пострадали от наводнения.

Вместе с руководителем Роспотребнадзора - главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой Евгений Зиничев проинспектировал ход санитарно-противоэпидемических работ по дезинфекции объектов водоснабжения, попавших в зону подтопления.

- В поселке Чунский Евгений Зиничев и Анна Попова осмотрели условия проживания людей в пункте длительного размещения, который расположился на базе местного техникума, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В Нижнеудинском районе глава МЧС и руководитель Роспотребнадзора побывали в общежитии техникума железнодорожного транспорта.

Ну а в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка Евгений Зиничев проверил ход аварийно-восстановительных работ, осмотрел район Гидролизный, где до сих пор разбирают завалы, побывал на водозаборе, а также в пункте длительного пребывания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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