СЕГОДНЯ 07:19 2019-07-17T07:22:12+03:00

ЧС в Иркутской области: каждый пятый житель пострадавших территорий собирается уехать в другие города региона. Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Такие предварительные данные озвучили на заседании правительственной комиссии по ЧС в Иркутской области

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У людей есть право выбора и оно будет реализовано. По предварительной информации, основанной на данных опроса, около 20% жителей территорий Иркутской области, которые попали в зону затопления, хотели бы переехать в другие населенные пункты. Такие данные озвучила министр строительства, дорожного хозяйства Светлана Свиркина на областной комиссии по ЧС в Иркутской области. Участие в КЧС принимали руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, глава региона Сергей Левченко.

- Нам нужно понять объем жилья, который необходимо построить на пострадавших территориях, учитывая пожелания граждан. Если граждане являются собственниками, они имеют право выбора жилья в любом муниципальном образовании Иркутской области,- подчеркнула министр.

Но необходимо знать, какова потребность в домах для индивидуального жилищного строительства, малоэтажной и многоэтажной застройки, иметь информацию о вероятных переселенцах.

Сейчас выясняется точное количество зданий, поврежденных и уничтоженных наводнением, подсчет того, сколько пострадало школ, больниц. детских садов. Напомним, что в районах, попавших в зону бедствия, пострадали 109 населенных пунктов, 10 890 домов, более 38 000 человек. В 8 районах Иркутской области действует режим ЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/718823" frameborder="0"></iframe> МО перебрасывает дополнительные силы для скорейшей ликвидации последствий паводка.

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ИСТОЧНИК KP.RU