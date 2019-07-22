Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи
Выяснением обстоятельств трагического ДТП под Качугом, в котором погибла беременная женщина, займется полиция. Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который управлял автомобилем скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения.
- В ближайшие 10 суток мужчина будет находиться под арестом, Сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Следствию предстоит расследовать все обстоятельств трагедии и избрать для водителя необходимую меру наказания. Также необходимо выяснить, как нетрезвого водителя допустили до управления спецтранспортом.
Трагическая авария произошла вечером, 21 июля, в Качугском районе. Водитель скорой помощи, который вез беременную женщину из Качуга в Эхирит-Булагатский район, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате пациентка скончалась, а фельдшер, которая ее сопровождала, получила различные травмы и была госпитализирована. После ДТП шофер попытался скрыться, но полицейским удалось его оперативно задержать. Впоследствии выяснилось, что водитель скорой помощи был пьян.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео с места ДТП в Качуге, в котором из-за пьяного водителя скорой помощи погибла беременная женщина
На кадрах видно, что «Газель», которая съехала с дороги и перевернулась, превратилась в груду искореженного металла (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП под Качугом: погибла беременная женщина»