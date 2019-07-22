2019-07-22T14:43:10+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощи

В данный момент мужчина находится под арестом
Анна ПОПОВА
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Смертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощиСмертельное ДТП под Качугом: полицейские завели уголовное дело на водителя скорой помощиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Выяснением обстоятельств трагического ДТП под Качугом, в котором погибла беременная женщина, займется полиция. Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области завели уголовное дело в отношении мужчины, который управлял автомобилем скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения.

- В ближайшие 10 суток мужчина будет находиться под арестом, Сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Следствию предстоит расследовать все обстоятельств трагедии и избрать для водителя необходимую меру наказания. Также необходимо выяснить, как нетрезвого водителя допустили до управления спецтранспортом.

Трагическая авария произошла вечером, 21 июля, в Качугском районе. Водитель скорой помощи, который вез беременную женщину из Качуга в Эхирит-Булагатский район, не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате пациентка скончалась, а фельдшер, которая ее сопровождала, получила различные травмы и была госпитализирована. После ДТП шофер попытался скрыться, но полицейским удалось его оперативно задержать. Впоследствии выяснилось, что водитель скорой помощи был пьян.

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На кадрах видно, что «Газель», которая съехала с дороги и перевернулась, превратилась в груду искореженного металла (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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