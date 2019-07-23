25-летний вахтовик пропал 5 июля в тайге под Нижнеудинском

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-23T08:01:34+03:00

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Полиция объявила в розыск 25-летнего Иннокентия Сергеева. Мужчина без вести пропал 5 июля, он возвращался с вахты с месторождения на реке Гурбей вместе с другими работниками. Около урочища «Половинка», расположенного в 150 км от Нижнеудинска, вышел из машины в лес и исчез.

- В поисках задействованы сотрудники полиции, волонтеры и представители администрации, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

На вид пропавшему 25 лет, он среднего телосложения, рост 180 см, волосы черные, глаза карие, узкие. На нем была черная куртка, черная футболка с белыми полосками, черные брюки, кроссовки темного цвета.

Иннокентия Сергеева разыскивают в Нижнеудинском районе.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Иннокентия Сергеева, просят обратиться в отдел МВД России по Нижнеудинскому району или позвонить 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU