СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-27T08:04:01+03:00

Иркутский «Зенит» сыграет кубковый матч с «Читой»: вход для зрителей бесплатный. Фото: Татьяна ГЛЮК.

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Внимание, футбольные болельщики Иркутска! Уже в воскресенье, 28 июля наш «Зенит» проведет первый матч сезона 2019-2020. В игре 1/64 финала «ОЛИМП-Кубка России» наша команда встретится с «Читой». Эта встреча состоится на стадионе «Зенит», в Иркутске-II. Стартовый свисток прозвучит в 18.00. Кстати, болельщиков ждет сюрприз.

- Руководство клуба решило сделать вход на этот матч для свободным для зрителей, - сообщили в пресс-службе «Зенита».

Напомним, в прошлом сезоне футболисты иркутского «Зенита» впервые в своей истории завоевали бронзовые медали Второго дивизиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU