Умер Виталий Зоркин, иркутский писатель и литературовед

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-29T11:37:13+03:00

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В Иркутске умер профессор, доктор филологических наук Виталий Зоркин. Эту трагическую новость в соцсетях сообщили коллеги Виталия Зоркина. Напомним, за долгие годы работы на журфаке Иркутского государственного университета, Виталий Иннокентьевич выпустил несколько поколений иркутских журналистов. До своего 82-летия Виталий Зоркин не дожил две недели.

Добавим, что Виталий Зоркин всегда был полон энергии, сил и планов. После окончания филологического факультета ИГУ, где он учился вместе с Александром Вампиловым, Виталий Зоркин работал журналистом и фотокорреспондентом. Декабристы в Сибири, русские писатели и Сибирь, землепроходцы и мореходы, Пушкин и Сибирь – вот темы, на которые Виталий Зоркин выпускал увлекательные публикации, исследования и книги. Кроме того, он объездил всю Сибирь и Дальний Восток. Участвовал в 4-х экспедициях по Якутии, Бурятии, Западной и Восточной Сибири.

"Комсомольская правда" в Иркутске выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Зоркина

ИСТОЧНИК KP.RU