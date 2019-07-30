32-летний мужчина ограбил продуктовый магазин в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-30T10:45:10+03:00

А два дня назад он вытащил телефон у пассажира троллейбуса

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На прошлой неделе женщина обратилась в полицию с заявлением, что из кассы магазина в микрорайоне Юбилейном похитили 6500 рублей. Женщина рассказала, что злоумышленник вошел в павильон, оттолкнул ее и похитил из кассы деньги. Продавец хорошо запомнила приметы вора и подробно его описала. Его задержали практически сразу.

Оказалось, что это не первое преступление на его счету. Буквально два дня назад мужчина украл мобильный телефон у 31-летнего иркутянина в троллейбусе.

— Возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области. − Подозреваемый заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU