2019-07-30T10:45:10+03:00
Происшествия

32-летний мужчина ограбил продуктовый магазин в Иркутске

А два дня назад он вытащил телефон у пассажира троллейбуса
Алла КАКОУРОВА
Поделиться:
32-летний мужчина ограбил продуктовый магазин в Иркутске32-летний мужчина ограбил продуктовый магазин в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

На прошлой неделе женщина обратилась в полицию с заявлением, что из кассы магазина в микрорайоне Юбилейном похитили 6500 рублей. Женщина рассказала, что злоумышленник вошел в павильон, оттолкнул ее и похитил из кассы деньги. Продавец хорошо запомнила приметы вора и подробно его описала. Его задержали практически сразу.

Оказалось, что это не первое преступление на его счету. Буквально два дня назад мужчина украл мобильный телефон у 31-летнего иркутянина в троллейбусе.

— Возбуждено уголовное дело по статьям «Грабеж» и «Кража» УК РФ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Иркутской области. − Подозреваемый заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опекун похитил у сирот полмиллиона рублей в Иркутской области

На мошенника заведено уголовное дело (подробности)

На Байкале обокрали туристов почти на 200 тысяч рублей

Воры проникли в гостевые дома на турбазе

Строительная компания из Иркутска под давлением приставов погасила почти миллионный долг

После запрета на регистрацию автотранспорта руководству фирмы больше ничего не оставалось, как оплатить свои штрафы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер из Иркутска хотел купить биткоины и отдал 1,8 миллиона рублей аферистам
Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия поднялся до 1067 сантиметров
Виталий Мутко приедет в подтопленную Иркутскую область 1 августа
Космос и Тайга: как жители Иркутской области называют детей
Ведущие мировые ученые-физики встретились на Байкале
Наводнение в Иркутской области: подтоплены 8 районов
Сергей Сокол: будем добиваться увеличения финансирования «Народных инициатив»
Внеочередной Х съезд ТПП Восточной Сибири состоится в Иркутске
Опекун похитил у сирот полмиллиона рублей в Иркутской области
Нижнюю Набережную подтопило в Иркутске
На Байкале обокрали туристов почти на 200 тысяч рублей
Федеральная трасса Р-255 «Сибирь» закрыта: вариант объезда из Красноярска в Иркутск
Потоп в Тулуне: уровень воды в реке Ия достиг 990 сантиметров
В Бурятии фермер убил коллегу из-за табуна лошадей
Подъем воды в реке Иркут: дополнительные дамбы устанавливают в Иркутске
Отключение электроэнергии в Иркутской области: из-за дождей 4,4 тысячи сибиряков остаются без света
Трансляция экологической акции «Комсомолки «Праздник чистоты» собрала более 14 тысяч просмотров в соцсетях
Сергей Сокол: к каждому пострадавшему от наводнения должен быть индивидуальный подход
Перекрыта дорога в Листвянку: из-за дождей ограничили проезд грузовиков и туристических автобусов
Наводнение в Шелеховском районе: жителей поселка Олха эвакуировали из-за подтопления
Уровень воды в Иркуте поднялся, топит Шелеховский район
Умер Виталий Зоркин, иркутский писатель и литературовед