СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-31T07:21:37+03:00

Мост через реку Ушаковку, который не выдержал паводка и обрушился, снесут в Иркутске.

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Паводок, который бушует в Иркутской области, не обошел стороной и Иркутск. Накануне в городе Ангара подтопила Нижнюю Набережную. А утром 31 августа стало известно, что не выдержал напора воды мост через реку Ушаковку в Октябрьском районе города, в районе поселка Копай.

– Основание сооружения подмыло водой, произошел разлом, - комментирует ситуацию глава комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Владимир Преловский. - По результатам обследования мостового сооружения специалистами муниципальных предприятий «Службы эксплуатации мостов», «Иркутскавтодор», «Безопасный город» принято решение о его демонтаже в связи с угрозой полного обрушения и образования затора в русле реки.

Сейчас решается вопрос о восстановлении моста. Жителям предлагается пользоваться другими маршрутами для пересечения реки. Кроме этого, идет отсыпка берега Ушаковки, ниже по течению вдоль улицы 2-ой Аларской установили дамбу из мешков с песком длиной 300 метров.

– В Иркутске ведется круглосуточный мониторинг состояния рек, - сообщил мэр города Дмитрий Бердников. -Ситуация стабилизируется. Все экстренные службы находятся в постоянной готовности, горожан информируют о текущей обстановке и необходимых действиях в критических ситуациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU