СЕГОДНЯ 13:48 2019-08-01T13:48:37+03:00

ДТП в Бурятии: 18-летний парень сбил подростка на велосипеде и скрылся Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Еще учится в автошколе, но уже лихачит на дороге без водительских прав. Поздно вечером 30 июля молодой человек ехал по улицам Улан-Удэ, пристроившись за микроавтобусом. Когда тот начал поворачивать налево, водитель «Жигулей» поехал вправо и не заметил 14-летнего школьника, который ехал на велосипеде возле автобуса.

- 31 июля молодого человека нашли по камерам и описаниям свидетелей, - рассказала инспектор УГИБДД Бурятии Ирина Бурьян. - У него нет водительского удостоверения, и машина не зарегистрирована на его имя.

18-летний житель Улан-Удэ недавно дважды сдавал экзамен в ГИБДД, но все безуспешно. После ДТП его арестовали на 15 суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU