2019-08-01T09:58:41+03:00
Происшествия

Видео ДТП на плотине в Иркутске, где столкнулись автобус и КИА появилось в сети: полицейские ищут очевидцев аварии

Следователи просят откликнуться водителей, которые проезжали по плотине в момент ДТП и возможно имеют нужное видео на регистраторах либо являются свидетелями аварии[видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Новое видео с места ДТП на плотине в Иркутске, где столкнулись автобус и КИА: полицейские ищут очевидцев аварии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Новое видео с места ДТП на плотине в Иркутске, где столкнулись автобус и КИА: полицейские ищут очевидцев аварии. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Иркутские полицейские ищут очевидцев страшного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске, где ранним утром, 1 августа столкнулись маршрутный автобус №99 и легковой автомобиль КИА. Новое видео ДТП на плотине в Иркутске появилось в сети, его предоставили полицейские.

- Следователи просят откликнуться водителей, чьи машины оборудованы видеорегистраторами, и кто в 08.30 часов проезжал по плотине ГЭС, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возможно, ваши регистраторы зафиксировали на видео момент ДТП.

Также опубликовано новое видео с места ДТП на плотине ГЭС. На кадрах отчетливо видно, что осталось от разбитых машин, которые превратились в груду искореженного металла.

ДТП на плотине ГЭС в Иркутске: два человека погибли в столкновении пассажирского автобуса и КИА.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области.

Напомним, эта ужасная авария унесла жизни двух человек. От полученных травм на месте скончалась 31-летняя женщина, которая находилась за рулем КИА. У нее остался 4-летний сын. Погибла и одна из пассажирок автобуса. Еще 10 человек, находящихся в салоне маршрутки, доставили в больницу. Что касается обстоятельств ДТП, то по предварительной информации, аварию спровоцировал 57-летний водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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