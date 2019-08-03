Увидели в соцсетях: полицейские в Иркутске оштрафовали водителя "Тойота Ленд Крузер" за проезд на красный свет
Соцсети - наше все. В Иркутске дорожные полицейские увидели в интернете запись с видеорегистратора, присмотрелись, а там... грубейшее нарушение! Водитель "Тойота Ленд Крузер" на улице Советская сначала вылетел на встречную полосу, а потом еще помчался на красный свет. Лихач, видимо, рассчитывал, что этого никто не заметит, но не тут-то было. Сотрудники Госавтоинспекции быстренько вычислили его.
- Им оказался 34-летний житель Шелехова, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Его привлекли к административной ответственности за нарушения. Возможно, его лишат водительских прав.
Увидели в соцсетях: полицейские в Иркутске оштрафовали водителя "Тойота Ланд Крузер", вылетевшего на красный свет.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.
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Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU