СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-04T14:33:58+03:00

В Тулуне снесут детский сад «Родничок» и школу №20, которые попали в зону подтопления. Фото:пресс-служба межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья Иркутской области.

Уже выделили два участка под строительство новых соцобъектов

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От наводнения в Иркутской области пострадали не только жилые дома, но и социальные объекты.

В зону паводков попали детский сад «Родничок» и школа №20.

- Здесь все дома будут сноситься, и нет никакого смысла восстанавливать два этих объекта, - отметил во время своего визита вице-премьер РФ, глава Правительственной комиссии по ликвидации ЧС Виталий Мутко. - Ремонт мы там остановим и примем компенсационные меры. Уже выделено два участка, через неделю там начнется строительство новой школы и детсада вне зоны подтопления, но неподалеку от этого микрорайона.

Как сообщает пресс-служба межведомственной оперативной группы по восстановлению жилья, объектов инженерной (включая коммунальную) социальной, транспортной инфраструктуры в районах Иркутской области, пострадавших в результате паводка, временно дети будут учиться в других образовательных учреждениях. 500 детей примет школа №6 Тулуна, до нее будут ездить специальные автобусы.

Также есть возможность отправить до 800 детей в российские детские оздоровительные учреждения на 3-4 месяца, где они смогут продолжать учебный процесс.

- Все педагоги в Тулуне сохранят свои рабочие места, - подчеркнул Виталий Мутко.

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ИСТОЧНИК KP.RU