С пожаром в Витимском заповеднике Иркутской области борются лучшие десантники России

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-04T16:30:39+03:00

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С огнем борются на одном из самых сложных участков – в Витимском заповеднике Иркутской области.

- Местность не только удаленная от всех дорог, но еще горная и сильно-пересеченная с крутыми каменистыми склонами, - сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны. - Бороться с огнем в таких условиях могут только профессионалы высочайшего класса.

Для тушения пожара привлекли 17 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны. Они борются с огнем буквально вручную. Увы, погода не благоприятствует спасателям – сегодня в районе заповедника +25 градусов. Завтра +30. Дождя не ожидается. С каждым днем будет становиться все жарче.

Работа на земле была и остается основным способом борьбы с лесными пожарами в Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Прокладка заградительных полос на сегодня – самый действенный способ. Иногда на труднодоступных участках приходится работать лопатами и топорами.

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ИСТОЧНИК KP.RU