2019-08-05T14:54:02+03:00
Общество

Сергей Сокол: необходимо изменить подходы к классификации лесных пожаров, чтобы избежать проблему задымления

Спикер ЗакСобрания Иркутской области находится в рабочей поездке в Катангском районе
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол: необходимо изменить подходы к классификации лесных пожаров. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.Сергей Сокол: необходимо изменить подходы к классификации лесных пожаров. ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Ситуация с лесными пожарами в Приангарье остается сложной. Это обсудил Сергей Сокол с мэром Катангского района Сергеем Чонским. Глава территории рассказал, что пожары бушуют вдалеке от поселков, однако пепел и дым ветром доносятся до поселений. Это вызывает жалобы граждан на плохое самочувствие, также возникают проблемы для движения транспорта, в том числе самолетов.

Однако в соответствии с действующей классификацией, пожары, удаленные от населенных пунктов, относят к тем, что тушить нецелесообразно. По мнению Чонского, необходимо пересмотреть нормативы, увеличив расстояние от населенного пункта до места возгорания, при котором тушить его обязательно.

Сергей Сокол это мнение разделяет.

- Дым от лесных пожаров на севере региона достиг и Иркутска, и других регионов. То, в каких условиях приходится жить людям, где задымление значительно сильнее, сложно назвать нормальными. Премьер-министр страны уже высказался за пересмотр нормативов, - отметил он.

Кроме того, спикер обсудил с местными властями вопрос развития аэропортов на севере Иркутской области. Он считает, что необходимо подготовить концепцию. Сегодня в Ербогачене аэропорт расположен в ветхом деревянном здании, осмотр багажа пассажиров ведется в ручном режиме, а взлетно-посадочная полоса – грунтовая. Вместе с тем налоговые отчисления, поступающие от предприятий Катангского района, составляют около 20% доходов областного бюджета.

- Для многих северных территорий авиаперелеты - единственная круглогодичная связь с областным центром. Сегодня необходимо разработать комплексный план по развитию аэропортов и работать в рамках его реализации через федеральную госпрограмму, а также через частно-государственное партнерство, – подчеркнул Сергей Сокол.

Кстати, ремонт и строительство взлетно-посадочных полос относятся к федеральным полномочиям. Имущество аэропорта в Ербогачене принадлежит ООО "Аэропорт Киренск", которое уже несколько лет находится в процессе банкротства. До завершения этого процесса осуществить ремонт ВПП невозможно. Также подготовлен проект нового здания, к его реализации в дальнейшем планируется подключить нефте- и газодобывающие предприятия, работающие на территории района. Создана рабочая группа по развитию аэропортов. Сергей Сокол попросил подготовить запрос о включении в состав этой группы депутатов Законодательного Собрания и мэров северных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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