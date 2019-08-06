Реконструкция улицы Баумана началась в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-06T04:39:20+03:00

Основную часть работ завершат в этом году

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В Иркутске началась реконструкция улицы Баумана. Первостепенная задача — монтаж ливневой канализации, которая на данной улице появится впервые. Сейчас работы проводятся на участке с 18-ого по 21-ый дома Советского переулка: копают траншеи для дренажных труб.

- Ливневая система — это первый этап реконструкции, - отмечают в администрации Иркутска. - В 2020 году здесь проведем работы по устройству дорожного полотна, тротуаров и ограждений, дорожных знаков, освещению, озеленению.

Всего в столице Приангарья в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирую 31 участок.

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ИСТОЧНИК KP.RU