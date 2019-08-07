На международном турнире в Китае хоккеисты ангарского «Ермака» заняли третье место
Хоккейный клуб «Ермак» участвовал в предсезонном турнире «Кубок Возрождения 2019» в Пекине. Ангарчане по результатам выступлений на соревновании стали третьими.
- В последней игре «Ермак» уступил команде «Кунь Лунь Ред Стар» со счётом 1:3, - сообщает пресс-служба хоккейного клуба. - 7 августа состоится матч за первое место, в котором примут участие команда студентов из США и пекинская «Кунь Лунь Ред Стар».
А наших земляков сегодня, 7 августа, наградят бронзовыми медалями.
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ИСТОЧНИК KP.RU