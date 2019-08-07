Свидетелей смертельного ДТП ищут в Иркутске

СЕГОДНЯ 05:14 2019-08-07T05:14:02+03:00

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Полицейские разыскивают свидетелей смертельного ДТП в Иркутске. Оно произошло 2 августа около 20:35.

- Водитель автомобиля «Вольво S90» совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть в районе дома № 82 по улице Декабрьских событий, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - 68-летняя женщина погибла на месте.

Чтобы установить все обстоятельства случившегося полицейские просят откликнуться всех, кто видел наезд на пешехода. Если у вас есть записи с видеорегистраторов, они очень помогут следствию. Обращаться нужно в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU